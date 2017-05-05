Жириновский заявил о возможности участия в президентских выборах преемника Путина

"Еще не известно. Не торопитесь. Он любит делать оригинальный ход. В любом случае его ставленник изначально имеет больше возможностей", — сказал Жириновский.

Глава ЛДПР отверг возможность того, что преемником станет нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, но заявил, что "это будет явный представитель кремлевской группировки". Также Жириновский отметил, что решение еще не принято. "Там человек 10 есть. Они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет", — дополнил политик, пишет znak.com.

Выборы президента запланированы на 11 марта 2018 года. Владимир Путин еще не заявлял, что будет принимать в них участие.