Жириновцы подготовили законопроект о переносе начала учебного года

"Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Он внесен депутатами от фракции ЛДПР Михаилом Дегтяревым, Борисом Чернышовым и Вадимом Деньгиным, пишет polit.ru.

По мнению авторов законопроекта, установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года "продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня знаний". Однако разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей российских регионов объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают депутаты.

"Принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей", — считают авторы инициативы.

Справка

Первым идею переноса начала учебного года выдвинул помощник президента РФ Игорь Левитин. В июле 2015 года он заявил, что учебный год можно начать с 15 сентября, если на курортах будет наблюдаться повышенный турпоток и пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение Госсовета.

В Минобрнауки отрицательно отнеслись к этой инициативе, пояснив, что перенос негативно скажется на учебном процессе. Несмотря на это, идею подхватил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В начале августа 2015 года он предложил начинать учебный год с 1 октября.

"Если перенесем, мы улучшим экономическое положение в стране, люди потратят деньги на отдых еще и в сентябре, экономика получит дополнительные доходы, налоги", — заявил тогда Жириновский.