Житель Алтая облил свою жену бензином и поджёг

В Усть-Канском районе Республике Алтай 38-летнего местного жителя поместили под стражу после того, как он попытался сжечь свою 30-летнюю супругу.
Как сообщает республиканское следственное управление СКР, вечером 22 июня житель села Яконур Усть-Канского района вернулся домой после распития спиртных напитков. В аиле он поссорился с женой, после чего решил ее убить. Он облил женщину бензину и поджег ее. Когда мужчина осознал содеянное, она потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Сейчас потерпевшая находится в районной больнице с ожогами 48% тела.
Мужчина скрылся с места происшествия, однако был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчина уже имеет судимость за причинение смерти по неосторожности. Сейчас подозреваемого поместили на 2 месяца в СИЗО.
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