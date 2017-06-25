Житель Алтая облил свою жену бензином и поджёг

Как сообщает республиканское следственное управление СКР, вечером 22 июня житель села Яконур Усть-Канского района вернулся домой после распития спиртных напитков. В аиле он поссорился с женой, после чего решил ее убить. Он облил женщину бензину и поджег ее. Когда мужчина осознал содеянное, она потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Сейчас потерпевшая находится в районной больнице с ожогами 48% тела.

Мужчина скрылся с места происшествия, однако был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчина уже имеет судимость за причинение смерти по неосторожности. Сейчас подозреваемого поместили на 2 месяца в СИЗО.