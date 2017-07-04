Житель Алтая с клубничкой попался на уловку мошенников

Житель Славгорода хотел продать клубнику, а попался в руки интернет-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Алтайскому краю.
Как сообщили в ведомстве, накануне житель Славгорода разместил в сети объявление о продаже клубники. Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина и предложил перевести предоплату за покупку ягоды. Потерпевший назвал мошеннику персональные данные банковской карты. После этого со счета карты "утекли" 4 000 рублей. Телефон звонившего оказался недоступен.
Другую жительницу Славгорода в этот же день обманули телефонные мошенники. Женщине позвонили неизвестный, и, представившись следователем, сообщил, что ее сын попал дорожно-транспортное происшествие. Мужчина сказал, что нужно срочно перевести 30 000 рублей —это поможет сыну избежать ответственности. О подобных случаях мошенничества женщина знала. Она перезвонила сыну и убедилась, что с ним все в порядке. Деньги злоумышленникам не перевела.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.
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