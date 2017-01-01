Житель Алтая умер от отравления стеклоочистителем

Житель Республики Алтай скончался в больнице, выпив стеклоочиститель, сообщает в СУ СКР по Республике Алтай.
Утром 24 января в реанимационное отделение Республиканской больницы с признаками алкогольной интоксикации поступил 46-летний житель Майминского района. На следующий день мужчина скончался не приходя в сознание.
Предварительно установлено, что мужчина в течении двух недель употреблял спиртные напитки. Следователи установили, что перед поступлением в больницу мужчина выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, в которой содержался метиловой спирт в концентрации 23,6%.
Следствие проводит проверку по данному факту.
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