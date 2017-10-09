Житель Алтая заплатит 540 тысяч рублей за убитых косуль

Жителя Краснощековского района осудили за незаконную охоту на территории природного заказника. Он без разрешения убил пять особей сибирской косули, сообщает пресс-служба краевого Минприроды.
По данным ведомства, с 24 по 26 декабря 2016 года мужчина незаконно убил из охотничьего ружья пять сибирских косуль на территории природного комплексного заказника краевого значения "Чинетинский".
По статье "незаконная охота" его приговорили к 320 часам общественных работ с конфискацией оружия охоты. Также ему подали гражданский иск за незаконную добычу. Мужчина должен будет выплатить 540 тысяч рублей.
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