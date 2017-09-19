Житель Алтая жестоко убил двух знакомых, разозлившись из-за порезанного пальца

По данным следствия, 6 января 2017 года, обвиняемый в доме своего знакомого выпивал вместе с двумя мужчинами. Между ним и другим гостем возникла ссора, во время которой гость случайно порезал ножом обвиняемому палец. Разозлившись, обвиняемый выхватил нож и нанес 54-летнему потерпевшему не менее 10-ти ударов в область жизненно важных органов. После этого он также много раз пырнул ножом 62-летнего хозяина дома, который негативно отреагировал на убийство знакомого. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте преступления.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако его задержали на следующий день.

Уголовное дело направили в суд.