Житель Алтая жестоко убил двух знакомых, разозлившись из-за порезанного пальца

В Камне-на-Оби будут судить 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух знакомых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 6 января 2017 года, обвиняемый в доме своего знакомого выпивал вместе с двумя мужчинами. Между ним и другим гостем возникла ссора, во время которой гость случайно порезал ножом обвиняемому палец. Разозлившись, обвиняемый выхватил нож и нанес 54-летнему потерпевшему не менее 10-ти ударов в область жизненно важных органов. После этого он также много раз пырнул ножом 62-летнего хозяина дома, который негативно отреагировал на убийство знакомого. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте преступления.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако его задержали на следующий день.
Уголовное дело направили в суд.
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