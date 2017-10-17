Житель Алтайского края нахально обокрал медиков в Томской области

Однако злоумышленнику не повезло: его снимала скрытая видеокамера. Оперативники задержали подозреваемого. По статье о краже ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф. Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф. Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф.