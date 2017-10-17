Житель Алтайского края нахально обокрал медиков в Томской области

В Колпашево 41-летний житель Алтайского края обокрал лечебно-диагностический центр. Воспользовавшись тем, что администратор центра отвлеклась, мужчина нагло вытащил деньги из кассы. Ущерб составил 100 тысяч рублей, пишет пресс-служба областного главка МВД.
Однако злоумышленнику не повезло: его снимала скрытая видеокамера. Оперативники задержали подозреваемого. По статье о краже ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф.
Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф.
Житель Алтайского края подозревается в краже из диагностического центра в Колпашево. Фото: скрин с записи 70.мвд.рф.
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