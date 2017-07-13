Житель Алтайского края обокрал в поезде томичку

На железнодорожной станции Рубцовска к сотрудникам транспортной полиции обратилась за помощью пассажир поезда "Новосибирск—Алма-Ата". 24-летняя женщина заявила, что пока она спала, неизвестные похитили у нее сумку с ноутбуком.
Полицейские установили, что соседом по купе томички был 44-летний житель Шипуновского района, вышедший на станции в Шипуново. Дома у подозреваемого обнаружили сумку с пропавшим гаджетом.
Подозреваемого задержали, в полиции он во всем признался. Похищенное возвратили потерпевшей, а в отношении шипуновца возбудили уголовное дело по статье о краже.
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