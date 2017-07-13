Житель Алтайского края обокрал в поезде томичку

Полицейские установили, что соседом по купе томички был 44-летний житель Шипуновского района, вышедший на станции в Шипуново. Дома у подозреваемого обнаружили сумку с пропавшим гаджетом.

Подозреваемого задержали, в полиции он во всем признался. Похищенное возвратили потерпевшей, а в отношении шипуновца возбудили уголовное дело по статье о краже.