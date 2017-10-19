Житель Алтайского края совершил четыре преступления, чтобы отомстить бывшей тёще

Как сообщает краевая прокуратура, 35-летний осужденный развелся с супругой в 2013 году, но затем они вновь сошлись и стали проживать вместе. В связи с тем, что мужчина стал злоупотреблять спиртным, между ним и бывшей супругой происходили ссоры, в ходе одной из которых потерпевшая ушла жить к своей матери.

В июне 2017 года осужденный пришел в дом матери бывшей супруги пьяным и затеял ссору. Со злости в присутствии потерпевшей он подошел к шкафу, открыл его и забрал оттуда золотые изделия женщин, игнорируя требования экс-супруги вернуть похищенное. Общая сумма ущерба составила 129 800 рублей.

В другой раз осужденный, воспользовавшись тем, что в доме никого нет, выставил стекло в окне веранды дома, незаконно проник в дом, и похитил из холодильника несколько палок колбасы, куриные яйца и сало, а также оставшиеся золотые украшения матери бывшей супруги на общую сумму 88 443 рубля. Мужчина также нашел и похитил паспорта и водительские удостоверения бывшей супруги и ее матери, свидетельство о регистрации транспортного средства, СНИЛСы.

Совершив грабеж и кражу, мужчина не успокоился и однажды, напившись, пришел к бывшей жене около двух часов ночи. Он стал стучаться, требуя от нее выйти во двор. Та, позвонив в полицию, вышла, чтобы успокоить пьяницу, однако он вел себя агрессивно, кричал, а затем стал крушить все вокруг. Затем, забравшись на крышу автомобиля, мужчина стал прыгать по ней и, естественно, помял. После этого он повредил дверь автомобиля, с силой выгнув ее в обратную сторону, разбил лобовое стекло и повредил органы управления. Камнями он разбил два окна в доме, после чего его задержали подоспевшие сотрудники полиции и заключили под стражу.

В судебном заседании дебошир полностью признал свою вину, но не пожелал давать показания. В ходе следствия он говорил, что хотел таким образом навредить своей бывшей теще, считая ее виновной в разводе. Похищенное золото он частично продал, остальное выбросил в водоем.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с учетом смягчающих (явки с повинной, отсутствие судимостей, наличие ребенка) и отягчающих (состояние алкогольного опьянения) обстоятельств.