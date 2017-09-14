Житель Алтайского края в Тюмени задушил пенсионерку и украл ее медали

В тот день, по версии следствия, пьяный молодой человек на лестничной площадке одного из домов по улице Республики попросил у незнакомой 90-летней женщины попить воды. Пенсионерка сжалилась над мужчиной и пригласила его домой.

Там гость огляделся и решил ограбить старушку. Он ударил ее несколько раз по лицу, а потом задушил. После чего молодой человек похитил из квартиры три медали, которые были вручены женщине к юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне.

Подозреваемого смогли задержать по горячим следам, а в ходе следствия он признал свою вину.