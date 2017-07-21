Житель Алтайского края выращивал коноплю в теплицах

По предварительным данным, 50-летний мужчина на своем приусадебном участке оборудовал две теплицы для незаконного выращивания конопли. Из теплиц полицейские изъяли 650 кустов конопли. Еще 15 килограммов этого растения в сухом виде, и около 4 килограммов марихуаны обнаружили в доме задержанного.

Против него возбудили два уголовных дела.