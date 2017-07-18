Житель Алтайского края выращивал сотни кустов мака

По данным полиции, 31-летний житель райцентра посеял на своем участке семена мака и ухаживал за ними. Всего у него изъяли 600 кустов наркосодержащего растения. Полицейским мужчина объяснил, что выращивал мак для себя.

Против мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.