Житель Алтайского края заплатил 200 тысяч рублей за убитого лося

В октябре 2015 года житель района выследил и застрелил самку лося на территории Озеро-Кузнецовского лесничества. После шести выстрелов, мужчина разделал тушу животного, погрузил в машину и уехал с места преступления.

Суд назначил обвиняемому 250 часов обязательных работ и взыскал с него ущерб в размере 200 тысяч рублей.