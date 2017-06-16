Житель Алтайского края заплатил 200 тысяч рублей за убитого лося

Жителя Угловского района осудили за незаконную охоту на самку лося, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В октябре 2015 года житель района выследил и застрелил самку лося на территории Озеро-Кузнецовского лесничества. После шести выстрелов, мужчина разделал тушу животного, погрузил в машину и уехал с места преступления.
Суд назначил обвиняемому 250 часов обязательных работ и взыскал с него ущерб в размере 200 тысяч рублей.
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