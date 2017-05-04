Житель Алтайского края застрелил знакомого из дробовика из-за нанесенной обиды

Как сообщает СУ СКР по Алтайском краю, тело 40-летнего мужчины обнаружили в его доме 10 апреля. Следователи установили, что смерть потерпевшего наступила от выстрела дробью из охотничьего ружья.

На протяжении двух недель преступление оставалось нераскрытым. Однако следователям СК и сотрудникам полиции удалось установить убийцу. Им оказался 51-летний знакомый убитого.

По версии следствия, между мужчинами произошла ссора. В итоге обвиняемый сходил за ружьем и потом выстрелил в грудную клетку потерпевшему.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.