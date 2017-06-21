На Алтае селянин разгромил кладбище после ссоры с женой

Предварительное расследование установило, что вечером 25 апреля, в день общецерковного поминовения усопших "Радоница", пьяный мужчина после ссоры с женой решил выместить агрессию на местном кладбище. Он повредил 10 надгробий.

Разрушенные надгробия на следующее утро обнаружили родственники одного из покойных. Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.