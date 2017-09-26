Житель Барнаула покусал полицейского, сломал ему палец и оторвал погон

Ранее судимый барнаулец получил срок за нападение на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным следствия, в мае 2016 года на улице Эмилии Алексеевой полицейский заметил мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и нарушающего общественный порядок.
Во время задержания этот 36-летний мужчина проигнорировал требование полицейского пройти в отдел. Мало того, злоумышленник набросился на стража порядка, оторвал сотруднику полиции погон, укусил за запястье и сломал палец.
Против хулигана, который ранее был уже неоднократно судим, возбудили уголовное дело. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
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