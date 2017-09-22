Житель ХМАО попытался сбыть в Барнауле крупную партию наркотиков

В арендованной квартире подозреваемого нашли более 1,5 кг синтетического наркотика, весы, упаковочные материалы, банковские и сим-карты, сотовые телефоны.

По информации следствия, парень собирался распространять наркотики через "закладки".

Сейчас молодой человек находится под арестом, против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.