Алтайский пенсионер нашел на чердаке "наган" времен гражданской войны

В беседе с журналистами "Каменских известий" Николай Журавлев рассказал, что в 1946 году с войны пришел его брат. Он и прихватил с собой револьвер, который потом спрятал на чердаке. Брат умер в 1990 году, но так и не успел рассказать о своем тайнике. Если бы пенсионер не решил отремонтировать крышу, то "наган" так бы и лежал в укромном уголке.

Револьвер сохранился в отличном состоянии и пригоден для стрельбы. Вместе с оружием в тайнике лежали боеприпасы — 105 патронов.

Сейчас решается вопрос о передаче револьвера в краевой музей. Пенсионеру за добровольную сдачу огнестрельного оружия полагается денежное вознаграждение.