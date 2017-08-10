Алтайский пенсионер нашел на чердаке "наган" времен гражданской войны

Пенсионер из Камня-на-Оби принес в полицию револьвер времен гражданской войны, сообщают "Каменские известия". Он нашел "наган" на чердаке своего дома.
В беседе с журналистами "Каменских известий" Николай Журавлев рассказал, что в 1946 году с войны пришел его брат. Он и прихватил с собой револьвер, который потом спрятал на чердаке. Брат умер в 1990 году, но так и не успел рассказать о своем тайнике. Если бы пенсионер не решил отремонтировать крышу, то "наган" так бы и лежал в укромном уголке.
Револьвер сохранился в отличном состоянии и пригоден для стрельбы. Вместе с оружием в тайнике лежали боеприпасы — 105 патронов.
Сейчас решается вопрос о передаче револьвера в краевой музей. Пенсионеру за добровольную сдачу огнестрельного оружия полагается денежное вознаграждение.
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