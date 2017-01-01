Житель коттеджного посёлка в пригороде Барнаула жалуется на бесхозные электросети

На территории Алтайского края находится значительное число бесхозяйных объектов электросетевого комплекса. Их состояние не соответствует техническим стандартам по надежности энергоснабжения, так как эти объекты никем не обслуживаются, не ремонтируются, не модернизируются.

В ходе встречи и.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири" В. В. Иванова с губернатором Алтайского края А. Б. Карлиным была озвучена готовность "МРСК Сибири" принять на баланс бесхозяйные объекты электросетевого комплекса региона. Стороны договорились о проведении совместной инвентаризации с последующей консолидацией этих объектов под управлением филиала "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго".

В настоящее время разрабатывается упрощенный порядок передачи объектов, в том числе расположенных в поселке "Чистые пруды". Такой механизм будет утвержден в ближайшее время, с учетом достигнутых договоренностей по итогам рабочей встречи руководства ПАО "МРСК Сибири" и Правительства Алтайского края.

Новый механизм необходим для того, чтобы не допустить рост затрат муниципальных образований на оформление прав собственности и проведение аукционов по продаже объектов. Он также нужен для сокращения срока решения вопроса о законной эксплуатации бесхозяйных энергообъектов. К сожалению, все это неизбежно, если руководствоваться действующей сейчас процедурой передачи бесхозяйных объектов.