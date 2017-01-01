Житель коттеджного посёлка в пригороде Барнаула жалуется на бесхозные электросети

В редакцию altapress.ru обратился читатель по имени Сергей из села Фирсово. Мужчина пожаловался на то, что в микрорайоне "Чистые пруды", где он живет, электросети никому не принадлежат.
Сергей,
житель микрорайона "Чистые пруды":
В декабре 2016 года у нас произошла серьезная электроавария, из-за чего поселок 10 часов оставался без света. Проблема в том, что электрические сети микрорайона никому не принадлежат. Фактически жители остались один на один с проблемой электроснабжения. Мы хотим, чтобы "МРСК Сибири" забрала сети к себе в собственность и на обслуживание. А пока электричество работает от дизель-генератора, который нам недавно поставили энергетики СВЭС. Можно ли узнать, дождемся ли мы присоединения наших сетей к "Алтайэнерго"?
В пресс-службе филиала "МРСК Сибири" "Алтайэнерго" ответили:
На территории Алтайского края находится значительное число бесхозяйных объектов электросетевого комплекса. Их состояние не соответствует техническим стандартам по надежности энергоснабжения, так как эти объекты никем не обслуживаются, не ремонтируются, не модернизируются.
В ходе встречи и.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири" В. В. Иванова с губернатором Алтайского края А. Б. Карлиным была озвучена готовность "МРСК Сибири" принять на баланс бесхозяйные объекты электросетевого комплекса региона. Стороны договорились о проведении совместной инвентаризации с последующей консолидацией этих объектов под управлением филиала "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго".
В настоящее время разрабатывается упрощенный порядок передачи объектов, в том числе расположенных в поселке "Чистые пруды". Такой механизм будет утвержден в ближайшее время, с учетом достигнутых договоренностей по итогам рабочей встречи руководства ПАО "МРСК Сибири" и Правительства Алтайского края.
Новый механизм необходим для того, чтобы не допустить рост затрат муниципальных образований на оформление прав собственности и проведение аукционов по продаже объектов. Он также нужен для сокращения срока решения вопроса о законной эксплуатации бесхозяйных энергообъектов. К сожалению, все это неизбежно, если руководствоваться действующей сейчас процедурой передачи бесхозяйных объектов.
Altapress.ru пояснили, что работа по поселку "Чистые пруды" уже идет. В ближайшей перспективе вопрос должен быть решен.
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