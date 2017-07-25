Житель Кузбасса сбежал от жены в Алтайский край

В Заринском районе полицейские нашли жителя Кемеровской области, который после ссоры с женой выехал к родственникам в Барнаул, но до места назначения не добрался. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.
В транспортную полицию обратилась 35-летняя жительница Киселевска, которая рассказала, что ее супруг уехал в Барнаул, но так до него и не добрался. По ее словам, он выехал до станции Артышта-2, где собирался пересесть на поезд до столицы Алтайского края. Однако родственники, которые должны были встретить его на барнаульском вокзале, сообщили, что к месту назначения он не прибыл. На связь с родными по телефону мужчина не вышел.
Сотрудники транспортной полиции установили, что киселевчанин благополучно добрался до станции Артышта-2 и пересел на другой поезд. Но в дороге он вышел на одной из небольших станций Алтайского края и в электропоезд уже не вернулся.
Мужчину нашли в поселке станции Аланбай Заринского района, где он выпивал в компании местных жителей.
Его родственники рассказали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и из-за этого поссорился с женой, а потом решил поехать к родственникам. Однако в пути он передумал, сошел на первой попавшейся станции и отправился на поиски спиртного.
Сотрудники полиции доставили мужчину в беловский линейный отдел МВД, откуда его забрала супруга.
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