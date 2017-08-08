Житель Новоалтайска после ссоры поджег дом сожительницы и ушел пить

По словам помощника прокурора Новоалтайска Евгения Гайдамакина, 50-летний мужчина после очередного семейного скандала из мести поджог частный дом своей сожительницы, а потом ушел к знакомому выпивать. Женщина вовремя заметила пожар и потушила его до приезда МЧС.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 5 лет лишения свободы.