Житель Новосибирска заказал убийство беременной бывшей снохи двоим киллерам

По данным СУ СКР по НСО, в 2016 году 36-летняя потерпевшая развелась со своим мужем, который ранее подарил ей и их сыну квартиру, а ребенку еще и 1/2 долю на земельный участок и находящийся на нем дом.

После расторжения брака 67-летний отец дарителя неоднократно угрожал бывшей снохе убийством, если та не вернет подаренное имущество обратно. Выполнить его требования женщина отказалась. Ничего не добившись, злоумышленник решил убить горожанку, при этом зная, что она беременна.

Для исполнения преступления организатор убийства привлек 52-летнего и 48-летнего жителей Ростовской области. Для этого они прибыли в Новосибирск. Злоумышленник предоставил им жилье и автомобиль, сообщил сведения о личной жизни потерпевшей, местах ее жительства и работы, используемой машине, а также предоставил фотографии женщины. В качестве платы за убийство мужчина пообещал киллерам Lexus и деньги.

В течение нескольких дней ростовчане наблюдали за потерпевшей, разрабатывая план убийства. 3 октября 2016 года они подложили шурупы под задние колеса авто женщины. 48-летний обвиняемый стал ждать ее с ножом неподалеку. 52-летний соучастник наблюдал за обстановкой из салона автомобиля. Организатор убийства в это время был в Республике Алтай для создания алиби. Но в тот день осуществить задуманное не удалось: женщина не сразу обратила внимание на колеса и уехала.

6 октября 2016 года киллеры вернулись к дому женщины. В этот раз они прокололи два колеса. Женщина обнаружила повреждения и стала осматривать шины. В это время 48-летний злоумышленник нанес ей ножом не менее 10 ударов, а затем скрылся вместе с подельником. От ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. Злоумышленники успешно вернулись в Ростовскую область.

Преступление раскрыли в течение нескольких дней, всех троих фигурантов разыскали и заключили под стражу. Вину заказчик преступления и 52-летний исполнитель не признали. 48-летний исполнитель убийства вину по предъявленному обвинению признал частично, сообщив, что хотел лишь напугать женщину, чтобы заставить выполнить требования бывшего свекра.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время дело направят в суд.