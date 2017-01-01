Житель Новосибирской области попросил Путина вернуть алкогольные "фунфырики"

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Родной! Такая ситуация: у меня ни матери, ни отца - никого нету. Я прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Я просто прошу тебя родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься, пожалуйста. Это люди, которые померли тама, это они там померли от боярки, а не от этого Вита-Септа. Если ты наш хороший, справедливый, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга.

Напомним, что в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", в результате чего умерли более 50 человек. В области был введен режим ЧС. После этого случая торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями запретили.