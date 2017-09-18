Житель Рубцовска не мог уволиться из-за смерти начальника

Рубцовчанин не мог уволиться по собственному желанию, потому что директор организации погиб в ДТП, сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.
У жителя Рубцовска не было возможности сменить место работы из-за смерти начальника. Мужчина пришел за помощью в прокуратуру.
Прокурор города обратился в суд с заявлением "об установлении фата прекращения трудовых отношений". Суд удовлетворил его требования. Теперь мужчина может официально работать в другой организации.
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