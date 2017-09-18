Житель Рубцовска не мог уволиться из-за смерти начальника

У жителя Рубцовска не было возможности сменить место работы из-за смерти начальника. Мужчина пришел за помощью в прокуратуру.

Прокурор города обратился в суд с заявлением "об установлении фата прекращения трудовых отношений". Суд удовлетворил его требования. Теперь мужчина может официально работать в другой организации.