Житель Сахалина покончил с собой на глазах у жены и посетителей кафе

Выяснилось, что местный житель пришел в кафе, где работает его супруга. Мужчина решил помириться с ней, но жена заявила, что не станет к нему возвращаться.

В итоге отчаявшийся посетитель дважды ударил себя в грудь ножом, после чего скончался на месте.

По этому факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются причины произошедшего, пишет informing.ru.