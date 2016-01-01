Житель Сахалина покончил с собой на глазах у жены и посетителей кафе

В одном из кафе в Южно-Сахалинске было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ранениями грудной клетки.
Выяснилось, что местный житель пришел в кафе, где работает его супруга. Мужчина решил помириться с ней, но жена заявила, что не станет к нему возвращаться.
В итоге отчаявшийся посетитель дважды ударил себя в грудь ножом, после чего скончался на месте.
По этому факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются причины произошедшего, пишет informing.ru.
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