Житель Ставрополья сел в тюрьму за кражу 40 тысяч пиявок

Приговор двум обвиняемым вынес Апанасенковский районный суд. Фигурантов признали виновными по ч.4 ст.158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ. Один из них приговорен к трем годам колонии строгого режима, второй — к четырем годам условно.

В ходе судебного заседания обвиняемые согласились с предъявленными обвинениями. Поэтому слушание дела было проведено в порядке особого производства.

Как установил суд, осужденный и его сообщник проникли в помещение, где хранились 86 ведер с пиявками. Они похитили около 40 тысяч экземпляров этих животных на общую сумму 1,08 миллиона рублей, пишет trud.ru.