Житель Ставрополья сел в тюрьму за кражу 40 тысяч пиявок

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Сегодня, 21:51.
Происшествия

Житель Ставропольского края приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы за кражу 40 тысяч медицинских пиявок, сообщает "Интерфакс".

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Приговор двум обвиняемым вынес Апанасенковский районный суд. Фигурантов признали виновными по ч.4 ст.158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ. Один из них приговорен к трем годам колонии строгого режима, второй — к четырем годам условно.

В ходе судебного заседания обвиняемые согласились с предъявленными обвинениями. Поэтому слушание дела было проведено в порядке особого производства.

Как установил суд, осужденный и его сообщник проникли в помещение, где хранились 86 ведер с пиявками. Они похитили около 40 тысяч экземпляров этих животных на общую сумму 1,08 миллиона рублей, пишет trud.ru.

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