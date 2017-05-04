Житель Ставрополья сел в тюрьму за кражу 40 тысяч пиявок

Житель Ставропольского края приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы за кражу 40 тысяч медицинских пиявок, сообщает "Интерфакс".
Приговор двум обвиняемым вынес Апанасенковский районный суд. Фигурантов признали виновными по ч.4 ст.158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ. Один из них приговорен к трем годам колонии строгого режима, второй — к четырем годам условно.
В ходе судебного заседания обвиняемые согласились с предъявленными обвинениями. Поэтому слушание дела было проведено в порядке особого производства.
Как установил суд, осужденный и его сообщник проникли в помещение, где хранились 86 ведер с пиявками. Они похитили около 40 тысяч экземпляров этих животных на общую сумму 1,08 миллиона рублей, пишет trud.ru.
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