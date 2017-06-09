Жителей Алтая ждут несколько унылых дождливых дней

Непогода решила надолго остаться в Алтайском крае. В пятницу и в последующие три дня выходных будут идти дожди.
9 июня в регионе в отдельных районах пройдет дождь, будет гроза, возможен град, местами в западных районах — сильный дождь, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха в пятницу +2...+26. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19-24 м/с.
В Барнауле в этот день синоптики обещают временами дождь, возможна гроза. Температура +22...+24 градусов. Ветер юго-западный, 13-18 м/с.
10 июня в субботу в крае в отдельных районах дождь, гроза, местами град. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24, в юго-восточных районах до +29. Ветер юго-западный, ночью 8-13 м/с с усилением до 18 м/с, местами порывы до 23 м/с, днем 14-19 м/с, местами порывы до 19-24 м/с.
В Барнауле временами дождь, гроза, возможен град. Температура ночью +11...+13, днем +22...+24. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с, днем до 18-23 м/с.
11 июня в воскресенье ночью в южных и восточных районах края будут дождь, гроза, местами град. Днем на большей части территории региона — дождь, гроза, местами град, в предгорьях сильный дождь. Температура ночью +9...+14, днем +17...+22 . Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.
В Барнауле ночью преимущественно без осадков, в конце дня возможны дождь, гроза и град. Температура воздуха в ночь на воскресенье +10...+12, днем +18...+20. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, при грозе днем порывы до 18 м/с.
В День России 12 июня, по данным Gismeteo.ru, в Барнауле днем будет +16...+18 градусов, временами небольшой дождь.
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