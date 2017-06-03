Жителей Алтайского края ждут солнечные выходные

На выходных, 3 и 4 июня, в Алтайском крае будет солнечно и без осадков. По ночам будет холодно, а днем жарко.
По сообщению Алтайского ЦГМС, 3 июня в Барнауле днем ожидается до +24 — 25 градусов, по краю — до +26 градусов. В ночь с 3 на 4 июня температура опустится до +9-11 градусов в Барнауле и +9-14 градусов по районам.
Дожди не прогнозируются. Зато в воскресенье, 4 июня, синоптики обещают усиление ветра с 3-8 до 13 м/с.
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