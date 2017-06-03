Жителей Алтайского края ждут солнечные выходные

По сообщению Алтайского ЦГМС, 3 июня в Барнауле днем ожидается до +24 — 25 градусов, по краю — до +26 градусов. В ночь с 3 на 4 июня температура опустится до +9-11 градусов в Барнауле и +9-14 градусов по районам.

Дожди не прогнозируются. Зато в воскресенье, 4 июня, синоптики обещают усиление ветра с 3-8 до 13 м/с.