Жители Алтая тратят больше половины новых кредитов на погашение старых

За первые три месяца 2017 года 53% новых кредитов, взятых жителями Алтайского края, потрачены на погашение старых долгов. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Алтайский край занимает 34 место в рейтинге из 82. По сравнению с первым кварталом прошлого года, доля новых кредитов наличными для расчета по старым долгам в регионе выросла на 1%.
Самый высокий показатель отмечается в Республике Алтай, где 66% новых кредитов наличными ушли на обслуживание старых долгов. В Республике Алтай 99% экономически активного занятого населения имеет хотя бы один кредит.
Также высокие показатели отмечены в Кемеровской области — 64% новых кредитов наличными, Хакасии — 63%, Томской области — 61%, Челябинской области — 59%.
Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа: от 30% до 43% в разных регионах.
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