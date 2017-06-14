Жители Алтая тратят больше половины новых кредитов на погашение старых

Алтайский край занимает 34 место в рейтинге из 82. По сравнению с первым кварталом прошлого года, доля новых кредитов наличными для расчета по старым долгам в регионе выросла на 1%.

Самый высокий показатель отмечается в Республике Алтай, где 66% новых кредитов наличными ушли на обслуживание старых долгов. В Республике Алтай 99% экономически активного занятого населения имеет хотя бы один кредит.

Также высокие показатели отмечены в Кемеровской области — 64% новых кредитов наличными, Хакасии — 63%, Томской области — 61%, Челябинской области — 59%.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа: от 30% до 43% в разных регионах.