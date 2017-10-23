Жители алтайских городов делятся снимками огромных луж, разлившихся после дождливых выходных

21 и 22 октября в Алтайском крае шли дожди. Последствиями разгула стихии делятся в соцсетях жители Барнаула и Бийска. Так в краевой столице, по словам подписчицы паблика Barnaul22 Ирины Яновой залило водой перекрестки улиц Глушкова и Э. Алексеевой, а также Глушкова—Титова. Школьникам из 74-й гимназии приходится идти на уроки и домой по грязи и воде.
В Бийске в 23-м микрорайоне стоит уже не лужа, а небольшое озеро, пишет Людмила Трофимова в сообществе "Типичный Бийск":
А двор одной из "хрущевок" в районе льнокомбината приходится переходить в брод, сообщает Никита Лукьянов в паблике "Инцидент Бийск":
Напомним, что в минувшую субботу в Барнауле автомобиль такси "утонул" в луже.
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