Жители алтайских городов делятся снимками огромных луж, разлившихся после дождливых выходных

Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22. Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22. Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22. Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22. Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22. Лужи в Барнауле. 23 октября 2017 года. Фото: Ирина Янова vk.com/barneos22.

В Бийске в 23-м микрорайоне стоит уже не лужа, а небольшое озеро, пишет Людмила Трофимова в сообществе "Типичный Бийск":

А двор одной из "хрущевок" в районе льнокомбината приходится переходить в брод, сообщает Никита Лукьянов в паблике "Инцидент Бийск":

Напомним, что в минувшую субботу в Барнауле автомобиль такси "утонул" в луже.