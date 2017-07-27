Жители Алтайского края экономят на еде

Жители Алтайского края за первые шесть месяцев текущего года купили продуктов питания на 75 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 0,7 меньше чем за аналогичный период прошлого года, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
В то же время продажи непродовольственной продукции выросли на 1,2%, достигнув 71,3 млрд рублей. Общий товарооборот увеличился (100,2%).
По данным газеты, прирост торговых площадей в крае за 1 полугодие этого года составил 0,8%. Это говорит о том, что предприниматели ожидают увеличения потребительского спроса, вкладывая средства в расширение бизнеса. Но потребители пока не спешат оправдывать ожидания продавцов.
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