Жители Алтайского края экономят на еде

В то же время продажи непродовольственной продукции выросли на 1,2%, достигнув 71,3 млрд рублей. Общий товарооборот увеличился (100,2%).

По данным газеты, прирост торговых площадей в крае за 1 полугодие этого года составил 0,8%. Это говорит о том, что предприниматели ожидают увеличения потребительского спроса, вкладывая средства в расширение бизнеса. Но потребители пока не спешат оправдывать ожидания продавцов.