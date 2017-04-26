Жители Алтайского края назвали официальную среднюю зарплату по региону "порогом нищеты"

Информационная служба ОТР выяснила, как отличается реальное благосостояние населения от официальной статистики. По официальным данным Росстата, каждый седьмой житель России находится за чертой бедности. Согласно статистике за десять лет количество бедных выросло на миллион — с 18,8 млн человек в 2007 году до 19,8 млн человек в 2016 году. При этом Росстат считает, что бедность – это существование на сумму ниже прожиточного минимума.

ОТР посчитало, что в среднем в российских регионах надо получать 27 991 рублей в месяц на одного человека, чтобы не быть нищим.

Самыми "дорогими" регионами, где порог бедности находится на уровне от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, оказались Камчатка, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Якутия, Забайкальский край, Сахалин, Архангельская область, Москва, Севастополь, Еврейская АО.

Жители Алтайского края хотят тратить от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Кроме нашего региона, такую сумму назвали жители большинства субъектов страны: Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Коми, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Чечни, Чувашии, Пермского края, Приморья, Ставропольской, Волгоградской, Ленинградской области и другие. На сумму от 15 до 20 тысяч рублей готовы жить Адыгея, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Крым, Тыва, Курган.

Напомним, официальная средняя зарплата в крае, по данным Росстата, — 20 091 рублей. А официальный прожиточный минимум — 8 708 рублей.