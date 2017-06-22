Жители Алтайского края отдают половину своих доходов на погашение кредитов

Ассоциация посчитала, что объем выданных кредитов в Сибири за пять месяцев этого года вырос по сравнению с прошлым на 1,69% и составил 1,5 трлн рублей. Больше всего кредитов взяли жители Красноярского края — почти 18% (269 млрд руб.) от общего по Сибири. На втором месте Новосибирская область с объемом 16,2%, на третьем — Иркутская область с 14,6%. Наименьший объем кредитования в Республике Алтай: там выдано кредитов на 11,7 млрд руб.

Отмечается, что разнится не только сумма кредитов, но и процент отдаваемых доходов на погашение кредита. Так, ровно половину среднемесячного дохода отдают на погашение кредита жители Алтайского края, 46% — жители Омской области. Лидеры кредитования, красноярцы, тратят на кредиты 37% своих ежемесячных доходов — самый низкий показатель в Сибири.