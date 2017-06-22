Жители Алтайского края отдают половину своих доходов на погашение кредитов

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, жители Алтайского края тратят половину среднемесячного дохода на погашение кредита. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Ассоциация посчитала, что объем выданных кредитов в Сибири за пять месяцев этого года вырос по сравнению с прошлым на 1,69% и составил 1,5 трлн рублей. Больше всего кредитов взяли жители Красноярского края — почти 18% (269 млрд руб.) от общего по Сибири. На втором месте Новосибирская область с объемом 16,2%, на третьем — Иркутская область с 14,6%. Наименьший объем кредитования в Республике Алтай: там выдано кредитов на 11,7 млрд руб.
Отмечается, что разнится не только сумма кредитов, но и процент отдаваемых доходов на погашение кредита. Так, ровно половину среднемесячного дохода отдают на погашение кредита жители Алтайского края, 46% — жители Омской области. Лидеры кредитования, красноярцы, тратят на кредиты 37% своих ежемесячных доходов — самый низкий показатель в Сибири.
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