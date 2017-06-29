Алтайские турагентства пострадали от вируса-вымогателя

Из-за хакерской атаки вируса-вымогателя прекратилась работа сайтов туристических агентств Anex Tour и Mouzenidis Travel, которые работают в том числе и с жителями Алтайского края. Об этом сообщают "Вести 22".
По данным телеканала, бронирование билетов пока невозможно, а туристы, которые уже купили путевки, не могут получить их на руки. Однако туроператоры обещают, что отправиться в отпуск и заселитсья в отель можно и при наличии только загранпаспорта и договора с агентством.
Юлия Уразова,
директор туристического агентства "Планета Алтай", работающего с Anex Tour:
Сегодня с утра в офисе туристы собрались уже бронировать свои туры. И увидели, что это невозможно — сайт был обрушен. Бронирование пока невозможно. Туроператор обещает выполнить все свои обязательства по забронированным турам, даже если туристам не удалось получить на руки пакет документов, то есть путёвки, по которым они летят к своим отелям. Достаточно взять просто паспорт и договор, который они заключили с турагентством о комплексном туристическом обслуживании.
Напомним, 27 июня неизвестный вирус-вымогатель атаковал десятки компаний по всему миру. В России жертвами шифровальщика стали такие компании, как "Роснефть", "Башнефть", банк "Хоум кредит" и другие.
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