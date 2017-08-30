Жители Алтайского края предложили потратить курортный сбор на велодорожки и поющий фонтан

Краевое управление по туризму спросило у жителей региона, куда лучше всего потратить деньги, собранные с курортного сбора на территории Белокурихи. В опросе участвовали 697 человек. Большинство респондентов поддержали идею благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута и обустроить велосипедные дорожки, сообщает "Алтайтурцентр".
Респондентам предлагали ответить на вопрос "Куда потратить курортный сбор?" Среди вариантов ответа были предложения обустроить территорию на въезде в город, благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута, реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне, привести в порядок терренкуры и территорию городских лесов.
Жители региона также могли предложить свой вариант ответа в разделе "Другое". Среди них были следующие варианты:
- "нужно увеличить штат природа-охранного надзора, в целях сохранения природы и повышения мер безопасности для отдыхающих"
- "для инвалидов что-нибудь"
- "на оплату лечения больным детям"
- "асфальтировать улицы".
Среди ответов также были предложения отдать эти деньги респонденту на новую машину, на "поющий фонтан" и так далее.
В "Алтайтурцентре" также отметили, что более 500 респондентов проголосовали в первые часы после опубликования опроса.
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