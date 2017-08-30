Жители Алтайского края предложили потратить курортный сбор на велодорожки и поющий фонтан

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Сегодня, 13:25.
Туризм

Краевое управление по туризму спросило у жителей региона, куда лучше всего потратить деньги, собранные с курортного сбора на территории Белокурихи. В опросе участвовали 697 человек. Большинство респондентов поддержали идею благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута и обустроить велосипедные дорожки, сообщает "Алтайтурцентр".

Белокуриха. Туризм. Алтай.
Белокуриха. Туризм. Алтай. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Респондентам предлагали ответить на вопрос "Куда потратить курортный сбор?" Среди вариантов ответа были предложения обустроить территорию на въезде в город, благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута, реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне, привести в порядок терренкуры и территорию городских лесов.

Результаты опроса о курортном сборе.
Результаты опроса о курортном сборе.

Жители региона также могли предложить свой вариант ответа в разделе "Другое". Среди них были следующие варианты:

  • "нужно увеличить штат природа-охранного надзора, в целях сохранения природы и повышения мер безопасности для отдыхающих"
  • "для инвалидов что-нибудь"
  • "на оплату лечения больным детям"
  • "асфальтировать улицы".

Среди ответов также были предложения отдать эти деньги респонденту на новую машину, на "поющий фонтан" и так далее.

В "Алтайтурцентре" также отметили, что более 500 респондентов проголосовали в первые часы после опубликования опроса.

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