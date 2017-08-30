Жители Алтайского края предложили потратить курортный сбор на велодорожки и поющий фонтан

Респондентам предлагали ответить на вопрос "Куда потратить курортный сбор?" Среди вариантов ответа были предложения обустроить территорию на въезде в город, благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута, реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне, привести в порядок терренкуры и территорию городских лесов.

Жители региона также могли предложить свой вариант ответа в разделе "Другое". Среди них были следующие варианты:

"нужно увеличить штат природа-охранного надзора, в целях сохранения природы и повышения мер безопасности для отдыхающих"

"для инвалидов что-нибудь"

"на оплату лечения больным детям"

"асфальтировать улицы".

Среди ответов также были предложения отдать эти деньги респонденту на новую машину, на "поющий фонтан" и так далее.

В "Алтайтурцентре" также отметили, что более 500 респондентов проголосовали в первые часы после опубликования опроса.