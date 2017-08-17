Жители Алтайского края сняли на рассвете "след" ракеты-носителя

Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Никита Гришаев, vk.com/barneos22. Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Анастасия Макарова-Хилькевич, vk.com/barneos22. Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Илья Быков, vk.com/barneos22. Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Никита Гришаев, vk.com/barneos22. Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Наташа Холодкова, vk.com/barneos22.

Между тем в это время с космодрома в Байконуре стартовала ракета "Протон-М" со спутником военного назначения.

"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — отметили в Минобороны.

Все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.