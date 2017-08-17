Жители Алтайского края сняли на рассвете "след" ракеты-носителя

17 августа, в 05.17, любопытные подписчики паблика Barnaul 22 заметили, как в небе над Алтайским краем появились витиеватые облака. Некоторые приняли это явление за метеоритный дождь, другие — за космический мусор.
Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Никита Гришаев, vk.com/barneos22.
Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Анастасия Макарова-Хилькевич, vk.com/barneos22.
Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Илья Быков, vk.com/barneos22.
Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Никита Гришаев, vk.com/barneos22.
Над Алтаем отделилась вторая ступень РН "Протон-М". Фото: Наташа Холодкова, vk.com/barneos22.
Между тем в это время с космодрома в Байконуре стартовала ракета "Протон-М" со спутником военного назначения.
"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — отметили в Минобороны.
Все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.