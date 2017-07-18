Жители Алтайского края стали больше покупать

По данным Алтайкрайстата оборот розничной торговли составил 146,4 млрд рублей. Оборот непродовольственных товаров увеличился по сравнению с январем — июнем 2016 года на 6,9%.

Оборот общественного питания составил 4 млрд рублей, или 104% к уровню этого же периода прошлого года.