Жители Алтайского края стали больше покупать

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Сегодня, 14:40.
Экономика

За первое полугодие 2017 года в Алтайском крае увеличился оборот розничной торговли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минэкономразвитяи региона.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По данным Алтайкрайстата оборот розничной торговли составил 146,4 млрд рублей. Оборот непродовольственных товаров увеличился по сравнению с январем — июнем 2016 года на 6,9%.

Оборот общественного питания составил 4 млрд рублей, или 104% к уровню этого же периода прошлого года.

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