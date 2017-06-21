Жители Алтайского края стали брать больше потребительских кредитов

Три четверти банков, работающих на территории края, смягчили условия выдачи потребительских кредитов. На этом рынке растет конкуренция за качественного заемщика и улучшается ситуация с ликвидностью. Как следствие: процентные ставки снизились с начала года с 17% до 15,7%, появляются новые кредитные продукты, ориентированные на привлечение клиентов банков-конкурентов, прежде всего программы рефинансирования, а также зарплатные проекты с более лояльными условиями.