Жители Алтайского края стали брать больше потребительских кредитов

За 4 месяца 2017 года банки выдали 24 млрд рублей потребительских кредитов жителям Алтайского края. Это на 4,5 млрд рублей больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления ЦБ России.
За год прирост составил 23%.
Игорь Князев,
заместитель Управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России:
Три четверти банков, работающих на территории края, смягчили условия выдачи потребительских кредитов. На этом рынке растет конкуренция за качественного заемщика и улучшается ситуация с ликвидностью. Как следствие: процентные ставки снизились с начала года с 17% до 15,7%, появляются новые кредитные продукты, ориентированные на привлечение клиентов банков-конкурентов, прежде всего программы рефинансирования, а также зарплатные проекты с более лояльными условиями.
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