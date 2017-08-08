Жители Алтайского края стали чаще переезжать из региона

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Сегодня, 21:46.
Жизнь

За первые шесть месяцев 2017 года из Алтайского края уехало больше человек, чем приехало. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Отдел миграции.
Отдел миграции. Фото: altapress.ru.

С января по июнь в Алтайский край прибыло 143 35 человек, а уехало 17 027. Таким образом, численность населения сократилась на 2692 человека.

За аналогичный период прошлого года из края уехало на 2335 человек больше, чем приехало.

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