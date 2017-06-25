Жители Алтайского края вновь увлеклись кредитными картами

За первые пять месяцев 2017 года жители Алтайского края получили 44 227 новых кредитных карт, что на 19,6% больше, чем в том же периоде прошлого года. Это — общероссийская тенденция: в среднем по стране рост выдачи кредиток составил 23,5%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По количеству выданных новых карт за январь-май 2017 года Алтайский край занимает 16-е место среди всех регионов. Из регионов Сибирского федерального округа больше всего кредиток выдали в Красноярском крае (79,6 тыс.) и Иркутской области (75 тыс.). Ну, а лидер, естественно, Москва — 129,5 тыс.
В Республике Алтай выдано 3 593 кредитки — это на 37,5% больше, чем за январь-май 2016 года.
Карточные кредиты — довольно дорогой продукт. Так, в Сбербанке, по данным его сайта, процентные ставки — от 21,9% по премиальным картам (годовое обслуживание 4,9 тыс рублей) до 33,9% по картам для молодежи (годовое обслуживание — 750 рублей). В ВТБ24 22-28% годовых, в "Хоум кредит" — 29,9%-33,9% (при условии безналичной оплаты) и до 49,9% при снятии наличных.
Возможно, свою роль в этом сыграли различные программы лояльности банков, включая cashback и бонусы, а также возможность заказывать карту он-лайн — услуги, которые активно продвигаются банками в последний год.
Гендиректор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин полагает: это свидетельствует о постепенном восстановлении у банков "докризисного" аппетита к риску. Несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт.
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