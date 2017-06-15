Жители Алтайского края задали президенту Владимиру Путину тысячи вопросов

В компании "МегаФон" рассказали, что абоненты из Алтайского края позвонили на "президентскую горячую линию" 1 924 раза и отправили на специальный номер 1 580 SMS (данные на конец дня 14 июня). И это второй показатель по Сибири, больше вопросов Путину абоненты "МегаФона" задали только в Красноярском крае.

В "Ростелекоме" сообщили, что с городских телефонов алтайские абоненты "позвонили президенту" более 2 тыс. раз. А алтайские абоненты МТС с 4 июня до двух часов дня 14 июня совершили 2394 вызова.

Жительница села Смоленское, пенсионерка Нина Комарицкая два года назад смогла задать вопрос президенту по "горячей линии" и получила на него ответ.

Нина Комарицкая,

пенсионерка (Смоленский район):

Я человек очень активный, интересуюсь политикой, экономикой, хотя уже и на пенсии. Поэтому и решила позвонить, задать вопрос президенту. Было это два года назад. Я сейчас уже точно не помню, как его сформулировала, но он касался ситуации в Украине. Меня тогда очень беспокоила эта тема, как и многих других, тем более что у нас там живут родственники. Дозвонилась с первой попытки, мне ответил диспетчер, я продиктовала вопрос. Потом Путин в эфире на него ответил. Я так думаю, что подобных вопросов было много, их объединили и президент дал обобщенный ответ на все сразу. Мне понравилось, как он ответил.

Вопросы президенту принимаются до окончания трансляции прямой линии. Их можно задать:

по телефону 8-800-200-40-40,

по SMS на номер 0-40-40 (только на русском языке, объем сообщения — не более 70 знаков),

в группах соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", включая приложение OK Live,

на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф),

в мобильном приложении "Москва-Путину" (доступно для скачивания в App Store и Google Play).

Прямая линия будет транслироваться в эфире "Первого канала", "России 1", "России 24", радиостанций "Вести FM” и "Радио России".

За сутки до начала прямой линии Путину поступило более 1,6 млн. вопросов. Наиболее популярные темы — ЖКХ, социальная политика, во многих вопросах люди просят помощи у президента.

О чем спрашивали Путина жители Алтайского края в 2015 году, смотрите в нашем материале: вопросы касались информационной войны, ОСАГО, туризма, цен на продукты.