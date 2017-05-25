Жители барнаульских поселков просят убрать из жилой зоны цех по производству костной муки.

Местные жители рассказывают, что груды костей животных тоннами хранят прямо на улице, на неогражденной территории. На их запах сбегаются бродячие собаки, слетаются птицы и насекомые.

Людмила Маринина,

житель поселка:

Мухи тут такие больше пчел нас облепляют, коршуны-падальщики все кости нам разносят в огород и везде. И собаки бродячие одолевают, сколько раз наших козочек рвали и на людей кидаются, бродячие собаки все бегут на эти кости. Мы здесь живем и уже принюхались, а кто приедет с города или откуда, говорят: как вы здесь живете, что за могильники, запахи такие?

Едкий запах и дым отравляют жизнь почти 6000 жителей двух поселков, сообщает телеканал. Одна из жительниц поселка Центрального считает, что от веществ в воздухе несколько лет назад смертельно заболела ее дочь.

Однако сотрудники предприятия утверждают, что проблемы никакой нет. По их словам, сырье всего неделю хранят на улице по техническим причинам, и в ближайшие дни костяные горы пообещали убрать с открытой местности. А жители поселка, по их мнению, жалуются безосновательно.

С жалобами на антисанитарию инициативная группа уже обращалась в Роспотребнадзор и местную администрацию. Сотрудники первой инстанции, по словам жителей, выписали нарушителям предупреждение, а власти оштрафовали владельцев бизнеса на крупную сумму. Жители рассказывают, что предприниматели, в свою очередь, даже пытались выселить людей с территории, которую якобы считают промзоной. Но суд оказался на стороне сельчан.

Владимир Машкин,

заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай: