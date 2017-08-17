Жители барнаульского посёлка вложили свои деньги в новую спортивную площадку

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Сегодня, 17:47.
Жизнь

В селе Гоньба строят новую спортивную площадку на территории школы №97 им. Плотникова. Гоньбинцы первыми в городе выступили с инициативой принять участие в проекте на условиях софинансирования. Общая стоимость площадки составит миллион рублей, из которых 150 тысяч рублей или 15% — вклад жителей.

Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.
Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.
Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.
Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.
Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.
Строительство спортивной площадки в Гоньбе. Фото: barnaul.org.

На минувшей неделе жители села скосили траву на участке, сообщает мэрия. Сейчас ведутся работы по выемке грунта, которые также осуществляются при участии жителей, подрядная организация готовит основание для будущей площадки. В ближайшие дни сюда завезут оборудование и уже к началу нового учебного года объект будет готов.

Это первый опыт участия сельского поселения Барнаула в реализации проектов развития общественной инфраструктуры.

С 2017 года у рядовых жителей сельских населенных пунктов появилась возможность решать насущные проблемы путем участия в конкурсном отборе на получение средств из бюджета Алтайского края. Они могут пойти как на ремонт социально-культурной сферы и благоустройства территории, так и на строительство детских и спортивных площадок.

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