Жители барнаульского посёлка вложили свои деньги в новую спортивную площадку

В селе Гоньба строят новую спортивную площадку на территории школы №97 им. Плотникова. Гоньбинцы первыми в городе выступили с инициативой принять участие в проекте на условиях софинансирования. Общая стоимость площадки составит миллион рублей, из которых 150 тысяч рублей или 15% — вклад жителей.
На минувшей неделе жители села скосили траву на участке, сообщает мэрия. Сейчас ведутся работы по выемке грунта, которые также осуществляются при участии жителей, подрядная организация готовит основание для будущей площадки. В ближайшие дни сюда завезут оборудование и уже к началу нового учебного года объект будет готов.
Это первый опыт участия сельского поселения Барнаула в реализации проектов развития общественной инфраструктуры.
С 2017 года у рядовых жителей сельских населенных пунктов появилась возможность решать насущные проблемы путем участия в конкурсном отборе на получение средств из бюджета Алтайского края. Они могут пойти как на ремонт социально-культурной сферы и благоустройства территории, так и на строительство детских и спортивных площадок.
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