Жители барнаульского посёлка жалуются на мусоровывозящую компанию

Ирина из Бельмесево спрашивает: "Компания, которую должна убирать мусор в нашем поселке, плохо справляется со своими обязанностями. Сор растаскивают собаки, все это валяется по селу. На некоторых улицах мешки не забирают неделями. Мы разговаривали с администрацией, но дело не двигается с мертвой точки. Что нам делать?"
В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали:
С 1 января 2017 года вступили в силу дополнения к ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление информации о фактах угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан либо причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также о нарушении прав потребителей в случае, если заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих прав, и обращение не было рассмотрено либо требования не были удовлетворены.
Вопросы вывоза мусора относятся к коммунальным услугам. В случае, если разрешить конфликт между исполнителем и потребителем в добровольном порядке не представляется возможным, гражданину необходимо обратиться к исполнителю с письменной претензией, в которой следует изложить свои требования и указать желаемый срок рассмотрения претензии.
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