Жители барнаульского посёлка жалуются на мусоровывозящую компанию

С 1 января 2017 года вступили в силу дополнения к ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление информации о фактах угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан либо причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также о нарушении прав потребителей в случае, если заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих прав, и обращение не было рассмотрено либо требования не были удовлетворены.

Вопросы вывоза мусора относятся к коммунальным услугам. В случае, если разрешить конфликт между исполнителем и потребителем в добровольном порядке не представляется возможным, гражданину необходимо обратиться к исполнителю с письменной претензией, в которой следует изложить свои требования и указать желаемый срок рассмотрения претензии.