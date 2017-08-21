Жители Калининграда приняли светящиеся авиабомбы за НЛО

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Вчера, 20:19.
Жизнь

Жители Калининграда приняли мишени для истребителей в небе за НЛО, сообщил глава пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов, пишет Взгляд.

НЛО над аэродромом.
НЛО над аэродромом. Фото: Александра Аксенова.

Так, в соцсетях появились снимки из многих населенных пунктов региона, на которых запечатлены светящиеся огни в небе. Кроме того, начали поступать сообщения о странных объектах в небе. Некоторые и вовсе приняли мишени за неопознанные летающие объекты.

"Сегодня в небе был замечен странный объект, он ромбовидной формы, состоит из маленьких точек. Левее, метрах в 500 от него, иногда из ниоткуда появлялись точки, двигались в направлении тела и растворялись, но перед собой оставляли красную спираль", — рассказал один из очевидцев. Позже объект увеличился, а появившиеся пять точек вновь "растворились одна за другой с интервалом пять-семь секунд".

В пресс-службе Балтийского флота жителей региона успокоили, объяснив, что "НЛО" на самом деле были так называемыми гирляндами мишеней для военных самолетов, которые принимали участие в учениях.

"Истребители Су-27 морской авиации БФ провели пуски управляемых ракет по авиационным мишеням. Пилоты отработали задачи по обнаружению и уничтожению условного противника", — заявил Мартов, пишет aex.ru.

Факт

Вкачестве воздушных мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы.

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