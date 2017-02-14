Жители края могут получить 50 тысяч за фотографию.

Условия фотоконкурса #ЯвАрене просты. Все желающие фотографируются в любом месте "Арены" и выкладывают свои снимки с тегом проекта в паблик ретейлера в сети "ВКонтакте". Каждый месяц (с февраля по ноябрь 2017 года) пользователи и жюри выбирают лучший снимок — его герой получает небольшой приз и выходит в финал.

А в декабре 10 финалистов сразятся за главный приз: победителя снова будут выбирать пользователи социальной сети и жюри. Также в "Арене" в период финального голосования разместят фотовыставку финалистов. На своей страничке в "ВК" организаторы конкурса отмечают, что желающим получить призы бесплатно поможет профессиональный фотограф.

Организатор конкурса: ТРЦ ARENA. Срок проведения конкурса с 14.02.17 г. по 31.12.17 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения в группе "ВКонтакте".