Жители Новосибирска и Кузбасса ощутили отголоски китайского землетрясения

Обеспокоенные жители Новосибирска обратились в МЧС за разъяснениями после того, как ощутили колебания, вызванные землетрясением, произошедшим в Китае утром 9 августа.
Специалист пресс-службы областного главка МЧС Наталья Федорова рассказала, что на территории самого мегаполиса сейсмособытий не происходило.
"Поступило несколько звонков от новосибирцев, живущих выше 17-го этажа, они наблюдали последствия толчков, произошедших в 1170 километрах от Новосибирска. Никакой опасности эти отголоски землетрясения с эпицентром в Китае для горожан не представляют", — заверила представитель МЧС.
Жители Кемеровской области также ощутили подземные толчки.
Землетрясение силой в семь баллов произошло 8 августа в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу китайской провинции Сычуань. После этого было зафиксировано еще более 700 афтершоков, пишет "РГ".
9 августа в 06.30 произошло второе мощное землетрясение. Специалисты его назвали "волновым", отголоски сейсмособытия дошли до России. В частности, многие жители Барнаула, Заринска, Бийска ощутили поземные колебания.
По предварительным данным, в результате бедствия в Китае погибли 13 человек, еще около 200 числятся пострадавшими. Более 20 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.