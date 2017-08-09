Жители Новосибирска и Кузбасса ощутили отголоски китайского землетрясения

Специалист пресс-службы областного главка МЧС Наталья Федорова рассказала, что на территории самого мегаполиса сейсмособытий не происходило.

"Поступило несколько звонков от новосибирцев, живущих выше 17-го этажа, они наблюдали последствия толчков, произошедших в 1170 километрах от Новосибирска. Никакой опасности эти отголоски землетрясения с эпицентром в Китае для горожан не представляют", — заверила представитель МЧС.

Жители Кемеровской области также ощутили подземные толчки.

Землетрясение силой в семь баллов произошло 8 августа в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу китайской провинции Сычуань. После этого было зафиксировано еще более 700 афтершоков, пишет "РГ".

9 августа в 06.30 произошло второе мощное землетрясение. Специалисты его назвали "волновым", отголоски сейсмособытия дошли до России. В частности, многие жители Барнаула, Заринска, Бийска ощутили поземные колебания.

По предварительным данным, в результате бедствия в Китае погибли 13 человек, еще около 200 числятся пострадавшими. Более 20 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.