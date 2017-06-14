Жители подмосковной деревни объявили голодовку из-за свалки у домов

Жители деревни требуют закрыть свалку и наказать компанию "Промышленные экологические технологии", которая складировала мусор на полигоне "Кулаковский" всего в 150 метрах от жилых домов и местной школы. Жители также жалуются на постоянную гарь, исходящую от полигона, и загрязнение местного озера.

Региональное министерство экологии и природопользования обещало провести проверку по данным нарушениям. Если претензии жителей подтвердятся, полигон могут закрыть. Однако за закрытие свалки жители борются уже пять лет, но пока обращения в суд, полицию и прокуратуру не привели к разрешению ситуации. Кроме того, участок земель Лесфонда, где организовали мусорную свалку, был узаконен решением совета депутатов Чеховского района.

За помощью с разрешением вопроса жители деревни уже обращались к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда он поручил разобраться со свалкой, однако никаких изменений не последовало. В 2016 году Владимиру Путину о данном полигоне сообщил Общероссийский народный фронт, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал его закрыть к 1 января 2018 года. Но, как видно, ситуация достигла критической отметки, едва ли жители смогут выдержать эту вонь, гарь и грязь еще полгода.

Возможно, им стоит вновь обратиться к президенту, воспользовавшись прямой линией 15 июня.