Жители подмосковной деревни объявили голодовку из-за свалки у домов

Огромная свалка вблизи жилых домов вынудила жителей деревни Манушкино в Подмосковье пойти на крайние меры — чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме, они уже две недели держат голодовку, пишет "Росбалт".
Жители деревни требуют закрыть свалку и наказать компанию "Промышленные экологические технологии", которая складировала мусор на полигоне "Кулаковский" всего в 150 метрах от жилых домов и местной школы. Жители также жалуются на постоянную гарь, исходящую от полигона, и загрязнение местного озера.
Региональное министерство экологии и природопользования обещало провести проверку по данным нарушениям. Если претензии жителей подтвердятся, полигон могут закрыть. Однако за закрытие свалки жители борются уже пять лет, но пока обращения в суд, полицию и прокуратуру не привели к разрешению ситуации. Кроме того, участок земель Лесфонда, где организовали мусорную свалку, был узаконен решением совета депутатов Чеховского района.
За помощью с разрешением вопроса жители деревни уже обращались к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда он поручил разобраться со свалкой, однако никаких изменений не последовало. В 2016 году Владимиру Путину о данном полигоне сообщил Общероссийский народный фронт, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал его закрыть к 1 января 2018 года. Но, как видно, ситуация достигла критической отметки, едва ли жители смогут выдержать эту вонь, гарь и грязь еще полгода.
Возможно, им стоит вновь обратиться к президенту, воспользовавшись прямой линией 15 июня.
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