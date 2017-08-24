На Алтае сельчане украли арбузы и дыни

По данным следствия, утром 18 августа на трассе Хабары - Славгород в трех километрах от села Орлово двое молодых людей с применением насилия похитили у частного предпринимателя арбузы и дыни. Все украденное неизвестные загрузили в багажник легкового автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.

Владелец лавки попытался своими силами разыскать злоумышленников, но ему это не удалось. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Полицейские задержали подозреваемых в этот же день. Ими оказались жители села Подсосново 1995 и 1996 годов рождения. Они признали свою вину. Кроме того, установлено, что за рулем автомобиля, на котором скрылись злоумышленники, находился их приятель. Однако о том, что арбузы с дынями были добыты незаконно, он якобы не знал.

Один из подозреваемых уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, из них только четыре раза в этом году. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Часть похищенных арбузов и дынь полицейские изъяли и вернули потерпевшему.